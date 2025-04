Kiessee Prettin: Was ist neu in diesem Jahr?

Prettin/MZ. - Ruhe herrscht dieser Tage am Kiessee in Prettin. Nur ein paar Wasservögel schnattern aufgeregt. Das Schwanenpaar am Sandstrand ist davon ungerührt. Diese Ruhe strahlt auch auf den angrenzenden Campingplatz aus. Hier leuchtet einer der sonst braunen Bungalows an einer Ecke in taubenblau. Erste Dauercamper genießen die Frühlingssonne.