Die Macher des Volksfestes in Königerode wollen in diesem Jahr mit einem abenteuerlichen Spektakel punkten. Nach 90 Jahren lassen sie mit dem Räuberfest eine alte Tradition aufleben. Wie es dazu gekommen und was geplant ist.

Königerode lässt die Räuber wieder los – Räuberfest kehrt in den Unterharz zurück

In Königerode wird nach 90 Jahren wieder ein Räuberfest gefeiert. Die Idee, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen, hatte Ortsbürgermeister Ronald Jobst.

Königerode/MZ. - „Das war ein Krach bei Königerode! Bis Wippra und weit im Umkreis hat man die Schüsse gehört, die der lang gesuchten und lang verfluchten Räuberbande galten. Hui, wie platze und knallte das im Tal zwischen Königerode und Dankerode! Pulverdampf lag zwischen den Berghängen, an denen die Ortseinwohner und zahlreiche Gäste standen und mit heiteren Mienen dem Verlauf der Schlacht folgten.“ Eine ganze Seite widmete die Sangerhäuser Zeitung 1936 dem Räuberfest, das damals gefeiert wurde.