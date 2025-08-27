Bildung im Harz Kommt Stadtbibliothek in Quedlinburg? So ist der Stand

Auch wenn der Landkreis Harz zum Jahresende seine Kreisbibliothek in Quedlinburg schließt, soll es in der Welterbestadt weiterhin ein bibliothekarisches Angebot geben. Wie der Stand der Vorbereitung einer Stadtbibliothek ist.