  4. Bildung im Harz: Kommt Stadtbibliothek in Quedlinburg? So ist der Stand

Bildung im Harz Kommt Stadtbibliothek in Quedlinburg? So ist der Stand

Auch wenn der Landkreis Harz zum Jahresende seine Kreisbibliothek in Quedlinburg schließt, soll es in der Welterbestadt weiterhin ein bibliothekarisches Angebot geben. Wie der Stand der Vorbereitung einer Stadtbibliothek ist.

Von Petra Korn 27.08.2025, 11:00
In Quedlinburg soll es künftig eine Stadtbibliothek geben.
In Quedlinburg soll es künftig eine Stadtbibliothek geben. Symbolfoto: Robert Michael/dpa/Archivbild

Quedlinburg/MZ. - Zum Jahresende schließt der Landkreis Harz seine Kreisbibliothek in Quedlinburg; die Stadt will künftig ein eigenes Angebot vorhalten. Und dieses – so das Ziel – soll Ende des ersten Halbjahres kommenden Jahres stehen, eine Stadtbibliothek öffnen können.