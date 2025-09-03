Mit viel Unterstützung hat der Harzklub-Zweigverein Friedrichsbrunn eine neue Köhlerhütte am Rastplatz „Taubentränke“ gebaut. Wer zum Hexentanzplatz nach Thale wandert, kommt hier vorbei.

Klub stellt neue Köhlerhütte bei Friedrichsbrunn auf – warum die alte wegmusste

Bei der Einweihung der neuen Köhlerhütte am Rastplatz „Taubentränke“ in Friedrichsbrunn.

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Die beliebte Köhlerhütte am Rastplatz „Taubentränke“ am Ortsrand von Friedrichsbrunn ist zurück: Der örtliche Harzklub-Zweigverein hat für einen Ersatzneubau gesorgt. Dieser entstand bei insgesamt 24 Arbeitseinsätzen und dauerte rund 655 ehrenamtliche Stunden, berichtet Vereinsvorsitzender Thomas Jung.