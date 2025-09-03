Ein 45-jähriger Ascherslebener muss sich nach einem schweren Unfall auf der A 36 nahe Güsten, bei dem seine Beifahrerin ums Leben kam, vor dem Amtsgericht verantworten.

Nach tödlicher Drogenfahrt auf A36: Ascherslebener muss für drei Jahre in Haft

Das Autowrack vom Unfall auf der A36 in der Nähe von Güsten. Bei dem Unfall kam die Beifahrerin ums Leben.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Er saß der Mutter seiner verstorbenen Lebensgefährtin im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts fast direkt gegenüber, aber wagte sich nicht, ihr direkt in die Augen zu schauen. Mit gesenktem Kopf und bis zu seinem „letzten Wort“ kam ihm keine einzige Silbe über die Lippe. Erst dann entschuldigte sich der Mann bei seiner „Ex-Schwiegermutter“.