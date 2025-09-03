Mit bunten Girlanden, Spielen und einem vielfältigen Programm feierte die Kita in Gatersleben ihr Jubiläum – und blickt dabei zugleich auf ihre Anfänge und ihre Zukunft.

Seit 30 Jahren gibt es die Kindertagesstätte in Gatersleben. Im Rahmen eines bunten Sommerfests wurde an die Geschichte der Einrichtung im Seeland-Ortsteil erinnert.

Gatersleben/MZ - Bunte Girlanden und Luftballons schmückten die Räume und den Hof, dazu ein großer Tisch voller Geschenke von Mitfeiernden und Unterstützenden: Die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Gatersleben feiert ihr 30-jähriges Bestehen – ein Anlass, der mit vielen Gästen, einem bunten Programm und viel Dankbarkeit begangen wurde.