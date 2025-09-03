Rundes Jubiläum Grund zum Feiern: Kita „Sonnenschein“ in Gatersleben hat 30. Geburtstag
Mit bunten Girlanden, Spielen und einem vielfältigen Programm feierte die Kita in Gatersleben ihr Jubiläum – und blickt dabei zugleich auf ihre Anfänge und ihre Zukunft.
Gatersleben/MZ - Bunte Girlanden und Luftballons schmückten die Räume und den Hof, dazu ein großer Tisch voller Geschenke von Mitfeiernden und Unterstützenden: Die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Gatersleben feiert ihr 30-jähriges Bestehen – ein Anlass, der mit vielen Gästen, einem bunten Programm und viel Dankbarkeit begangen wurde.