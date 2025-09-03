weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kindertagesstätte „Spielhaus“: Leiterin verlässt Kita in Großpaschleben: Nina Klär bildet jetzt Erzieher am IWK aus

Kindertagesstätte „Spielhaus“ Leiterin verlässt Kita in Großpaschleben: Nina Klär bildet jetzt Erzieher am IWK aus

Kita-Leiterin Nina Klär verlässt die Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben und bildet am Institut für Weiterbildung in Köthen ab sofort in Vollzeit angehende Erzieher aus.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 03.09.2025, 14:36
Am Tag der offenen Tür hat Nina Klär (re.) den Staffelstab an Stellvertreterin Francis Fritsche überreicht. Die neue Kita-Leiterin konnte an diesem Tag nicht dabei sein.
Am Tag der offenen Tür hat Nina Klär (re.) den Staffelstab an Stellvertreterin Francis Fritsche überreicht. Die neue Kita-Leiterin konnte an diesem Tag nicht dabei sein. (Foto: Ute Nicklisch)

Großpaschleben/MZ. - Der Abschied ist Nina Klär nicht leichtgefallen. „Ich verlasse ein sehr gut laufendes Haus mit ganz tollen Kollegen“, sagt die ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben. Sie hatte am Freitag ihren letzten Tag.