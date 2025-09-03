Kita-Leiterin Nina Klär verlässt die Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben und bildet am Institut für Weiterbildung in Köthen ab sofort in Vollzeit angehende Erzieher aus.

Leiterin verlässt Kita in Großpaschleben: Nina Klär bildet jetzt Erzieher am IWK aus

Am Tag der offenen Tür hat Nina Klär (re.) den Staffelstab an Stellvertreterin Francis Fritsche überreicht. Die neue Kita-Leiterin konnte an diesem Tag nicht dabei sein.

Großpaschleben/MZ. - Der Abschied ist Nina Klär nicht leichtgefallen. „Ich verlasse ein sehr gut laufendes Haus mit ganz tollen Kollegen“, sagt die ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben. Sie hatte am Freitag ihren letzten Tag.