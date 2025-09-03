Kindertagesstätte „Spielhaus“ Leiterin verlässt Kita in Großpaschleben: Nina Klär bildet jetzt Erzieher am IWK aus
Kita-Leiterin Nina Klär verlässt die Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben und bildet am Institut für Weiterbildung in Köthen ab sofort in Vollzeit angehende Erzieher aus.
Großpaschleben/MZ. - Der Abschied ist Nina Klär nicht leichtgefallen. „Ich verlasse ein sehr gut laufendes Haus mit ganz tollen Kollegen“, sagt die ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Großpaschleben. Sie hatte am Freitag ihren letzten Tag.