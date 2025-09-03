Eine Selbsthilfegruppe für Parkinson-Betroffene wurde in Aschersleben ins Leben gerufen. Was alles geplant ist.

Klaus Winter (rechts) hat mit anderen an Parkinson Erkrankten in Aschersleben eine Selbsthilfegruppe gegründet, die sich nun regelmäßig trifft.

Aschersleben/MZ - Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen haben ab sofort eine neue Anlaufstelle in Aschersleben: Die frisch gegründete Selbsthilfegruppe trägt den Namen „Ping Pong Pinguine“ – eine Kombination aus dem Begriff „Ping Pong“ (vom Tischtennis) und den watschelnden, lebensfrohen Pinguinen, die sinnbildlich für die gemeinsame Bewegung und das Miteinander stehen.

Initiiert wurde die Gruppe von engagierten Betroffenen aus Aschersleben und Umgebung. Mit dabei ist auch Klaus Winter, der die Gründung tatkräftig unterstützt hat: „Für uns ist es wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir uns austauschen, gemeinsam aktiv sein und uns gegenseitig Mut machen können“, sagt er.

Bewegung ist positiv für Motorik

Tischtennis spiele dabei eine besondere Rolle – nicht nur als sportliche Betätigung, sondern auch als anerkannte Therapieform. „Die Bewegungen beim Tischtennis wirken sich nachweislich positiv auf Motorik und Koordination aus. Außerdem macht es einfach Freude, zusammen an der Platte zu stehen“, so Winter.

Neben Tischtennis stehen weitere Aktivitäten auf dem Programm: Gespräche, Musizieren, das Vorlesen von Gedichten, Gesellschafts- und Strategiespiele sowie Entspannungsübungen mit Klangschalen. „Jeder darf eigene Ideen mit einbringen – wichtig ist, dass wir gemeinsam etwas unternehmen“, betont Winter.

Die Gruppe trifft sich regelmäßig in den Räumen der Logopädie-Praxis von Kirsten Koske, Hinter dem Turm 11, in Aschersleben. Die nächsten Termine sind der 29. August, 12. September und 26. September, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr.