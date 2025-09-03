Kobermännchenfest: In der Sangerhäuser Innenstadt werden ab Freitag wieder Tausende Besucher erwartet. Was alles geplant ist und was Bier und Würstchen kosten.

Drei Tage volles Programm im Sangerhäuser Zentrum - Was Besuchern geboten wird

Das 35 Meter hohe Riesenrad wird derzeit aufgebaut. Das interessiert auch viele Zuschauer.

Sangerhausen/MZ. - Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, seit Montag werden die Fahrgeschäfte aufgebaut, an diesem Mittwochabend geht es mit dem Aufbau der Bühnen los. Das Sangerhäuser Kobermännchenfest soll am kommenden Wochenende die Gäste wieder in Scharen in die Innenstadt locken. Wie in den vergangenen beiden Jahren wird es dank eines 10.000-Euro-Zuschusses der Stadt und der Hilfe mehrerer Sponsoren freien Eintritt geben.