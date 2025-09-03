Muldestausee-Jugend lädt Simson-Fans nach Schlaitz ein. Es gibt Wettbewerbe und eine große Rundfahrt Richtung Dübener Heide.

Unterwegs im Zweitakt - Muldestausee-Ort Schlaitz ist Gastgeber für Fans des Kult-Mopeds „Simson“

Schlaitz/MZ. - Sie zählen die Tage und Stunden und wissen genau, was am Samstag passieren wird. „Motor an“, ist der Ruf, der Fans der DDR-Kultmarke „Simson“ bewegen wird. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die große Ausfahrt ist das Highlight des nunmehr dritten Simson-Treffens, zu dem der Muldestausee-Jugendgemeinderat am Samstag auf das Sportplatzgelände in Schlaitz einlädt.