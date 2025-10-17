Beim Herbstlauf des Kita-Sportbeirats zeigten über 100 Kinder aus Quedlinburg und Umgebung, wie viel Spaß Bewegung machen kann. Mit dabei: Maskottchen Quedel, stolze Eltern – und acht frisch gekürte Stadtmeister.

Kleine Champions ganz groß: Quedlinburg kürt neue Stadtmeister beim Kita-Herbstlauf

Darf beim Herbstlauf in Quedlinburg nicht fehlen: Maskottchen Quedel, das hier durch die Kinder, Eltern und Großeltern sowie Frank Müller und Konrad Sutor von der TSG GutsMuths begrüßt wird.

Quedlinburg/MZ/pek. - Er ist der letzte der im Jahr 2025 geplanten Wettbewerbe, zu denen der Kita-Sportbeirat Quedlinburg die Drei- bis Sechsjährigen aus den Kindertagesstätten in Quedlinburg, Gernrode und Bad Suderode aufgerufen hat: der Herbstlauf. Mit ihm hat Quedlinburg nun acht neue Stadtmeister bekommen.