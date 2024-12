Die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Harzgerode zu unterhalten, kostet eine halbe Million Euro mehr als noch vor ein paar Jahren. Jetzt hat die Stadt vor, die Beiträge zu erhöhen. In welchem Umfang.

Kita- und Hort-Beiträge in der Stadt Harzgerode sollen angehoben werden

In der Stadt Harzgerode gibt es sieben Kitas und den Hort. Die Beträge für die Betreuung sollen jetzt angehoben werden.

Harzgerode/MZ. - Für Eltern wird es aller Voraussicht nach teurer. Ab Januar 2025 sollen die Beiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und im Hort in der Stadt Harzgerode steigen – je nach Betreuungsumfang zwischen 5 und 30 Euro pro Monat. Dabei will die Stadt schon den Löwenanteil der Mehrkosten übernehmen.