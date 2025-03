Die Sixtuskirche in Ermsleben wird am 21. März ein Ort für Filmfans.

Ermsleben/MZ/KU. - Die Sixtuskirche in Ermsleben wird am Freitag, 21. März, wieder zum Kinosaal: Ab 19 Uhr wird ein Film gezeigt, in dem ein Geschäftsmann in den Bergen lernt, was wirklich im Leben zählt. „Das passt gut in die jetzige Fastenzeit, die Gewohntes und Selbstverständliches aufbricht und neue Perspektiven ermöglicht“, sagt dazu Pfarrer Georg Schmidt.

Die Fastenzeit im Christentum hat am Aschermittwoch, dem 5. März, begonnen und dauert bis Ostermontag am 21. April. In der evangelischen Kirche wird diese Zeit von einer alljährlichen Fastenaktion begleitet. 2025 steht sie unter dem Motto „Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik“.

Eine gemeinsame Aktion von evangelischen und katholischen Partnern widmet sich dem „Klimafasten“, das einen verantwortungsvollen und klimagerechten Lebensstil fördern will. Jede Woche steht unter einem anderen Thema in Sachen Gemeinschaft, Wertewandel und Zukunftsgestaltung. In der letzten Woche werden nachhaltige Projekte aus verschiedenen Kirchengemeinden vorgestellt, beispielsweise das Anlegen von Blumenwiesen für Insekten, Nachhaltigkeitsprojekte und Klimapilgern.

An der Fastenzeit beteiligen sich auch viele Menschen ohne christlichen Glauben. Wie eine Umfrage der DAK im vergangenen Jahr ergeben hat, verzichten die meisten in dieser Zeit auf Alkohol (75 Prozent), Süßigkeiten (70 Prozent) und Fleisch (52 Prozent).