Fachkräftemangel in der Ernährungswirtschaft? Im Harz setzen Unternehmen wie Keunecke Feinkost auf Quereinsteiger – mit Erfolg. Warum immer mehr Branchenfremde den Neustart wagen und was sie dabei erleben.

Keunecke & Co.: Wie Harzer Lebensmittelbetriebe mit Quereinsteigern gegen Fachkräftemangel kämpfen

Monika Becher arbeitet bei der Firma Keunecke Feinkost in Badeborn (Harz). Sie ist Quereinsteigerin und war vorher in einer Bäckerei tätig.

Badeborn/MZ. - Vor fünf Jahren gab es in den Unternehmen der Ernährungswirtschaft im Harz- und Salzlandkreis 42 Auszubildende. 2024 waren es nach Angaben der Agentur für Arbeit nur noch 27. Zugleich ist ein Viertel der rund 1.100 Beschäftigten älter als 55 Jahre. Wie geht die traditionsreiche Branche damit um?