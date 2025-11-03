Ernährungsbranche in Not Keunecke & Co.: Wie Harzer Lebensmittelbetriebe mit Quereinsteigern gegen Fachkräftemangel kämpfen
Fachkräftemangel in der Ernährungswirtschaft? Im Harz setzen Unternehmen wie Keunecke Feinkost auf Quereinsteiger – mit Erfolg. Warum immer mehr Branchenfremde den Neustart wagen und was sie dabei erleben.
Badeborn/MZ. - Vor fünf Jahren gab es in den Unternehmen der Ernährungswirtschaft im Harz- und Salzlandkreis 42 Auszubildende. 2024 waren es nach Angaben der Agentur für Arbeit nur noch 27. Zugleich ist ein Viertel der rund 1.100 Beschäftigten älter als 55 Jahre. Wie geht die traditionsreiche Branche damit um?