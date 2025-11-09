Am 11.11. übernimmt das neue Prinzenpaar des Thalenser Carneval-Clubs die Regentschaft – mit Schlüsselübergabe, Funkenauftritten und närrischer Stimmung vor dem Rathaus. Die Session 2025/26 steht unter dem Motto „Verliebt, verrückt und ewig jung“ und verspricht ein buntes Programm für Groß und Klein.

Thale/MZ/son. - Es sei schon etwas anders, wenn man kein Zuschauer ist, sondern im schicken Kleid im Mittelpunkt steht und eine Rede hält, sagt Prinzessin Annalena die I. vom Thalenser Carneval-Club (TCC). Sie und Prinz Markus der I. sind das Prinzenpaar, dessen Regentschaft am Dienstag, 11.11., beginnt. Um Punkt 15.11 Uhr findet die traditionelle Schlüsselübergabe vor dem Rathaus statt. Die neue TCC-Session steht unter dem Motto „Der Karneval ist voller Schwung – verliebt, verrückt und ewig jung“.

Prinzessin Annalena weiß genau, wovon sie redet, war sie vor sieben Jahre doch schon einmal die Prinzessen, früher auch einmal Kinderprinzessen. „Mit zehn Jahren ist man megaaufgeregt“, als Erwachsene schon weniger. Zum Glück weiß sie ihre Untertanen an ihrer Seite.

Thales Prinzessin: Publikum kann sich verkleiden

Der Carneval-Club, die Sektion Karneval der Freiwilligen Feuerwehr Thale und die Stadt Thale laden alle Interessierten zur Schlüsselübergabe ein. Die findet bei gutem Wetter vor dem Rathaus, ansonsten im Ratssaal statt. Zum Programm gehören unter anderem Auftritte der kleinen und großen Funken. Zudem wird Glühwein und Kinderpunsch angeboten. „Das Publikum darf gerne Stimmung machen, sich auch verkleiden“, sagt die Prinzessin. Im Mittelpunkt stehen ebenfalls Martha die I. und Bennet der I., das Kinderprinzenpaar des TCC.

Die weiteren Termine in der bevorstehenden Session sind: Karnevalsumzug am 1. Februar 2026, Seniorenkarneval am 7. Februar und Prunksitzung am 14. Februar.