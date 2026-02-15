Jetzt live
Fasching im Harz So bunt war der Karnevalsumzug des QCV in Quedlinburg - mit Fotogalerie
Mit einem farbenfrohen Umzug und Bonbonregen brachte der Quedlinburger Carneval Verein am 15. Februar Stimmung nach Quedlinburg. Wir zeigen die schönsten Bilder.
Aktualisiert: 16.02.2026, 11:45
Quedlinburg/MZ. - Bunte Kostüme, Stimmungsmusik und Bonbonregen: Mit seinem Umzug sorgte der Quedlinburger Carneval Verein (QCV) am Sonntag fürTrubel in der Welterbestadt. Mit dabei waren die Karnevalsvereine aus Güntersberge und Thale, der Quad-Club Harz, das THW, die Alte Schützengesellschaft Quedlinburg, der Gartenverein, die Feuerwehr, der Westernverein Vorharz und Feuerspucker Dietmar Völkerling mit HygonPyr.