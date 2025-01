Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz mit Sitz in Quedlinburg setzt künftig auf Sonnenstrom, und lässt sich das eine halbe Million Euro kosten. Was der Zweckverband noch für 2025 plant.

Strom fürs Abwasser: Dafür plant der Zweckverband Ostharz mit Sitz in Quedlinburg in diesem Jahr Investitionen.

Quedlinburg/MZ. - Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz mit Sitz in Quedlinburg plant 2025 nicht nur Arbeiten an Kanälen und Leitungen, an Pump- und Klärwerken im Verbandsgebiet. Er will auch für eine Versorgung mit eigenem Strom investieren.