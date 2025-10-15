Die Feuerwehren der Stadt Thale schaffen eine eigens entwickelte mobile Übungstür an, mit der das Öffnen und Durchdringen realistisch trainiert werden kann. Dank vieler Spenden kann das Projekt sogar erweitert werden. Was geplant ist und wann die Tür fertig sein soll.

Im Notfall muss die Feuerwehr Türen öffnen. Mit einer Trainingstür wollen Thales Ortswehren verschiedene Situationen üben.

Thale/MZ/son. - Was ein paar Holzstifte ausmachen – das erfahren bald die Kameraden der Feuerwehren der Stadt Thale. Sie wünschen sich eine mobile Übungstür, mit der unter anderem das Öffnen trainiert werden kann. „Die Stifte simulieren Widerstand“ etwa von mehrfach verriegelten Haustüren, „je mehr Stifte reingeschoben werden, desto schwerer wird es“, erklärt Feuerwehrmann Norman Wartmann. Er und ein befreundeter Maschinenbaukonstrukteur haben die Tür entworfen, für die Geld gesammelt wurde.