„Gil-lato“ am Ditfurter See verkauft nun aus einem umgebauten Container mit Dachterrasse. Warum und für wen hier oben besonders viel Platz ist.

Ditfurt/MZ - Zu übersehen ist er nicht: Am Ditfurter See steht ein großer Überseecontainer – mit ungewöhnlichen Aufbauten. Auf dem Dach ist eine Terrasse mit Platz für bis zu 25 Menschen entstanden. Hier oben – in gut 2,60 Metern Höhe – können Gäste Softeis, Cocktails, Falafel oder Bratwurst genießen und dabei den Blick über den Badesee schweifen lassen. Denn: Es handelt sich bei dem Container um die neue Verkaufsstation von „Gil-lato“. Sie wird am Sonnabend, 29. April, eröffnet.