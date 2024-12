Die Stadt Harzgerode plant, die Eintritte für das Hallenbad und die Stundenpreise für den Schwimmunterricht anzuheben. Warum sie das machen will und wie viel teurer es werden soll.

Höhere Eintrittspreise fürs Hallenbad in Harzgerode

Harzgerode/MZ. - Neben Kita- und Hortbeiträgen und den Nutzungsentgelten für die Bürgerhäuser will die Stadt Harzgerode jetzt auch die Eintrittspreise für das Hallenbad in der Bergstadt anheben. Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich bereits die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses beschäftigt haben, und die am Donnerstag dann den Stadträten zum Beschluss vorliegen wird.