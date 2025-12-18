Quedlinburg soll seine historische Gaststätte auf dem Stiftsberg zurückbekommen. Bei der Entscheidung über den künftigen Betreiber des „Schlosskrugs“ setzt die Stadt auf ein Konzept, das Einheimische und Touristen gleichermaßen anziehen soll.

Historische Gaststätte auf Stiftsberg in Quedlinburg: Wer sie künftig betreiben soll

Ist aufwendig saniert worden: die historische Gaststätte „Schlosskrug“ auf dem Stiftsberg in Quedlinburg. Eine Entscheidung, wer sie künftig betreiben soll, ist jetzt gefallen.

Quedlinburg/MZ. - Die Entscheidung, wer die aufwendig sanierte, dafür seit Ende 2022 geschlossene historische Gaststätte Schlosskrug auf dem Stiftsberg in Quedlinburg künftig betreiben soll, ist gefallen: Es sei ein Betreiberpaar mit Quedlinburger Wurzeln, das seine Projektbeschreibung auch entsprechend ausgerichtet habe; „da steckt Quedlinburger Seele drin“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Die Stadt ist Eigentümerin des „Schlosskrugs“.