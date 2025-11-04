EIL:
Halloween im Harz „Hexoween“-Markt in Thale begeistert viele Tausend Besucher – trotz zeitweise Regens
Gruselige Kostüme, ein stimmungsvoller Markt und eine spektakuläre Feuershow: Das „Hexoween“-Fest in Thale lockte viele Gäste und Einheimische in den Kurpark. Künstler wie Marie Reim und Die Toten Ärzte sorgten für musikalische Highlights. Welche Bilanz Bürgermeister Maik Zedschack zieht.
Thale/MZ/son. - Hexen und so manche Gruselgestalten streifen nicht nur an Walpurgis durch Thale, sondern auch zum „Hexoween“-Markt. Dieser fand drei Tage lang im Kurpark der Bodetalstadt statt. Bürgermeister Maik Zedschack zieht eine zufriedene Bilanz.