Gruselige Kostüme, ein stimmungsvoller Markt und eine spektakuläre Feuershow: Das „Hexoween“-Fest in Thale lockte viele Gäste und Einheimische in den Kurpark. Künstler wie Marie Reim und Die Toten Ärzte sorgten für musikalische Highlights. Welche Bilanz Bürgermeister Maik Zedschack zieht.

„Hexoween“ ist das Fest mit dem großen Gruselumzug durch Thale.

Thale/MZ/son. - Hexen und so manche Gruselgestalten streifen nicht nur an Walpurgis durch Thale, sondern auch zum „Hexoween“-Markt. Dieser fand drei Tage lang im Kurpark der Bodetalstadt statt. Bürgermeister Maik Zedschack zieht eine zufriedene Bilanz.