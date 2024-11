„Hexoween“ in Thale: Was es abseits des Kurparks zu entdecken gibt.

Thale/MZ/son. - Seit Donnerstag und noch bis einschließlich Sonntag, 3. November, findet „Hexoween“ im Kurpark von Thale statt. Händler und Schausteller sind auf der Hexenmeile zu finden, auf der Bühne im Kaffeeloch gibt's Live-Musik und Aktionen für Kinder. Höhepunkt ist sicher der Gruselumzug, der am Sonnabend, 2. November, gegen 18 Uhr am Rathaus startet und im Park endet, wo es eine Feuershow gibt. Aber auch außerhalb des Kurparks gibt es zum „Hexoween“-Thema passende Angebote, die es zu besuchen lohnt.

So präsentiert der Modellbahnclub Thale seinen „Hexoween und Ghost Train“ im Vereinsheim „Zur Bahnmeisterei“, Bahnhofstraße 2a in Thale. Geöffnet ist noch heute und morgen, also Freitag und Sonnabend, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Im Hüttenmuseum an der Walther-Rathenau-Straße können Besucher die Dampfmaschine während der Führung ohne Voranmeldung besichtigen. Sie bewegt sich, wenn die Mindesttemperatur acht Grad Celsius beträgt. Die Führung startet um 14 Uhr im Hüttenmuseum. Stockbrot und Kinderpunsch gibt es zudem auf dem Museumshof – samt Überraschungen für kleine und große verkleidete Hexen und Teufel.

Diesen Abdruck hinterließ der Sonderstempel 2023. Foto: Sonnemann

In der Bodetal-Touristinformation erhalten Besucher viele Hexenartikel und schaurige Hexenbücher von Kathrin R. Hotowetz. Stempelfreunde kommen auch auf ihre Kosten: Einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel gibt es direkt in der Information, Bahnhofstraße 1. Und am Sonnabend um 11 Uhr kann man zudem an einer mystischen Hexenführung in das Bodetal teilnehmen.

Thales Kino, das Central-Theater an der Bahnhofstraße, zeigt am Sonnabend und am Sonntag um 14.30 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 3“.

In der Karl-Marx-Straße hat das Elka-Kaufhaus am Sonnabend bis 18 Uhr geöffnet, und „Uwes Sporthütte“ bietet am Freitag und Sonnabend auch Halloweensachen an.