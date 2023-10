Thale/MZ. - Das ist doch gemein! Kurz vorm Gruselumzug am Sonnabendabend fängt der Regen an. Trotzdem säumen viele Zuschauer die Straßenränder – mit Regenjacken und Schirmen. Den Teilnehmern des Umzugs scheint das Wetter nichts auszumachen: Marchingband-Musiker geben gut gelaunt den Takt vor, Hexen, Teufel, gruselige Fabelwesen ziehen hinter ihnen her. Es geht vom Rathausvorplatz – wo vorher schon viel Trubel war – zum Kurpark von Thale. Und wenn mal jemand in eine Pfütze tritt – egal! Im Park gibt es noch mehr Musik und später eine beeindruckende Feuershow.

Feuerstürme, perfekte Choreographien und neue Bühnencharaktere – Freaks on Fire zeigt am späten Abend eine Feuershow: Zwei wahnsinnige Phoenixpriester und ein feuriger Hexendoktor versuchen, den Phoenix wieder zu erwecken. (Foto: Bouhanna)

Mit dem dämonisch blickenden Kürbis lassen sich diese beiden kostümierten Besucher ablichten. (Foto: Bein/dpa)

Die Stelzenläufer von Gagé Hochstelzenlauf/Kostümdesign sind immer ein beliebtes Fotomotiv. ( Foto: Sonnemann)

Die Marchingband vom Verein 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda sorgt nicht nur während des Umzugs für Stimmung, sondern auch am Zielort, im Park. Die Zuschauer erkennen die schwungvollen Melodien, singen und tanzen. (Foto: Sonnemann)

Mit blutverschmierten Händen und gruseligen Kostümen zeigen sich diese beiden beim Spektakel in Thale. (Foto: Bein/dpa)

Es gibt einen Sonderstempel-Abdruck zu ergattern. (Foto: Sonnemann)

Der Regen macht ihnen nichts aus: Hexen mit Regencapes säumen den Straßenrand beim Umzug. (Foto: Sonnemann)

Der Modellbahnclub beteiligt sich an Hexoween. (Foto: Müller)

Die Linedance-Gruppe der Elbe-Eulen sorgt für Stimmung. (Foto: Sonnemann)

Die Losbude vorm Autoscooter. (Foto: Sonnemann)

Es gibt allerhand Kurioses zu entdecken. (Foto: Sonnemann)

Die Fabelwesen nehmen eine kleine Hexe in ihre Mitte. (Foto: Sonnemann)

Diese Hexe nimmt später am Umzug teil. (Foto: Bein/dpa)

Hier kann man seine eigene Deko-Hexe bemalen. (Foto: Sonnemann)

Rund 5.000 Besucher haben das Festwochenende von Freitag bis Sonntag besucht - trotz des „flüssigen Sonnenscheins von oben“, berichtet Thales Bürgermeister Maik Zedschack. Er dankt allen Beteiligten: „Es zeigt sich auch hier wieder: Zusammen sind wir in Thale stark und zusammen feiern wir auch tolle Veranstaltungen.“