Gruselfans aufgepasst: Thale verwandelt sich zu „Hexoween“ in eine schaurige Erlebniswelt mit Umzug, Livemusik und Gruselparcours für Groß und Klein. Vom 31. Oktober bis 2. November erwartet Gäste ein kostenloses Fest voller Highlights. Anreise, Sicherheit und Geheimtipps – was Besucher wissen müssen.

„Hexoween“ in Thale: Gruselumzug, Partyspaß sowie Musik von Schlagersängerin Marie Reim und Die Toten Ärzte

Gruselige Gestalten treiben an „Hexoween“ in der Innenstadt und im Kurpark von Thale ihr Unwesen.

Thale/MZ. - Ein langer Gruselumzug, Punkrock- und Schlagermusik, viele Hingucker und kulinarische Spezialitäten für wirklich jeden Geschmack – Thale feiert im Kurpark „Hexoween“ an drei Tagen: vom 31. Oktober bis 2. November. Es sei, nach Walpurgis mit dem Markt und der „Nacht der Nächte“ auf dem Hexentanzplatz, das zweite große Fest in der Stadt, sagt Sebastian Suhr, Leiter Festveranstaltung bei der BTG. Die Bodetal Tourismus GmbH als Veranstalterin rechnet allein beim Umzug mit 2.000 Besuchern.