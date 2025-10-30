weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Halloween im Harz: Herbstglühen in Ballenstedt mit Gruselspaß, Familienunterhaltung und Lichterzauber

Halloween im Harz Herbstglühen in Ballenstedt mit Gruselspaß, Familienunterhaltung und Lichterzauber

Vom 30. Oktober bis 2. November findet in Ballenstedt das Herbstglühen statt. Für Kinder gibt es ein Halloween-Special mit Kostümwettbewerb und eine Challenge für Süßigkeiten-Sammler, außerdem eine Tombola, bei der man selbst mit Nieten gewinnen kann.

Von Rita Kunze 30.10.2025, 07:00
Beim Herbstglühen 2025 in Ballenstedt gibt es am 31. Oktober und 1. November ein Halloween-Special.
Beim Herbstglühen 2025 in Ballenstedt gibt es am 31. Oktober und 1. November ein Halloween-Special. Foto: dpa

Ballenstedt/MZ. - Jedes Jahr ein bisschen mehr und ein bisschen schöner - so soll das Herbstglühen werden, das immer am ersten Novemberwochenende an und in der Angerturnhalle in Ballenstedt gefeiert wird. 2025 wird es um einen Tag verlängert, und das ist kalendarisch bedingt: Der Reformationstag am 31. Oktober - in Sachsen-Anhalt ein Feiertag - fällt in diesem Jahr auf den Freitag.