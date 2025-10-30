Vom 30. Oktober bis 2. November findet in Ballenstedt das Herbstglühen statt. Für Kinder gibt es ein Halloween-Special mit Kostümwettbewerb und eine Challenge für Süßigkeiten-Sammler, außerdem eine Tombola, bei der man selbst mit Nieten gewinnen kann.

Ballenstedt/MZ. - Jedes Jahr ein bisschen mehr und ein bisschen schöner - so soll das Herbstglühen werden, das immer am ersten Novemberwochenende an und in der Angerturnhalle in Ballenstedt gefeiert wird. 2025 wird es um einen Tag verlängert, und das ist kalendarisch bedingt: Der Reformationstag am 31. Oktober - in Sachsen-Anhalt ein Feiertag - fällt in diesem Jahr auf den Freitag.