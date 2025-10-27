Ein neuer Verein will sich im Falkensteiner Ortsteil Ermsleben um den Erhalt kulturhistorischer Gebäude kümmern. Im Fokus steht das Gleimhaus, das zum Vereinstreffpunkt und Ausweich-Trauzimmer werden soll.

Der Förderverein Stadtschloss Ermsleben will die Gleim-Begegnungsstätte für Vereine nutzbar machen, außerdem soll hier ein barrierefreies Trauzimmer entstehen.

Ermsleben/MZ. - Um kulturhistorische Gebäude in Ermsleben vor dem Verfall zu bewahren, hat sich in dem Falkensteiner Ortsteil ein Verein gegründet. Der Förderverein Stadtschloss Ermsleben kann zwar das Gebäude im Moment nicht retten, nach dem er sich benannt hat, aber vielleicht das Gleimhaus in der Siederstraße 18.