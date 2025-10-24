Das Schwarze Schloss in Ermsleben ist ein bedeutendes Zeugnis der Baugeschichte, doch das seit Jahren leerstehende Gebäude ist dem Verfall preisgegeben. Um es zu retten, hat sich ein Verein gegründet, doch die Millionen für die Sanierung fehlen.

Denkmal in Falkenstein droht zu verfallen - wer rettet das Schwarze Schloss?

Ermsleben/MZ. - Sein Name klingt ein bisschen unheimlich, und über seine Geschichte weiß man nicht sehr viel: Das „Schwarze Schloss“ in Ermsleben, groß und mächtig neben der Sixtuskirche, gehört zu den markantesten Gebäuden in der Stadt. Seit vielen Jahren steht es leer, droht zu verfallen.