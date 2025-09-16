Der große Saal im früheren Hotel Zehnpfund in Thale ist rekonstruiert worden. Ob ihn nur das neue Seniorenzentrum nutzen kann.

„Haus Zehnpfund“ in Thale: Ex-Hotel hat wieder einen Festsaal

Thale/MZ/son. - Einen edlen Eindruck hat der renovierte Festsaal im Azurit-Seniorenzentrum „Haus Zehnpfund“ am Thalenser Kurpark hinterlassen: Interessierte konnten ihn sich beim Tag der offenen Tür am Samstagnachmittag anschauen, wenige Stunden zuvor war er unter anderem von Bereichsleiter Sebastian Blümel und Landrat Thomas Balcerowski (CDU) eröffnet worden – mit dem symbolischen Zerschneiden eines roten Bandes.