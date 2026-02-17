Ein unerwartetes Inserat auf Kleinanzeigen sorgt in Harzgerode für Rätselraten: Angeblich steht das Verwaltungsgebäude am Markt 7 für 560.000 Euro zum Verkauf. Was es damit auf sich hat.

Im Marktplatz 7, dem alten Gericht, sind Bau- und Ordnungsverwaltung untergebracht.

Harzgerode/MZ. - Nanu! Was ist das – Ausverkauf bei der Stadt Harzgerode? Will sie neben dem ehemaligen Bürgerhaus in Straßberg jetzt etwa auch noch eines ihrer Verwaltungsgebäude am Markt in der Kernstadt verkaufen? Ein Inserat auf Kleinanzeigen, veröffentlicht am Sonntag, macht stutzig – zumindest auf den ersten Blick.