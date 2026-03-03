Griff in die Rücklagen, steigende Ausgaben und dennoch zahlreiche Projekte: Der Haushalt für 2026 stellt Harzgerode vor Herausforderungen. Der Stadtrat hat das Zahlenwerk nun beschlossen. Was die Stadt plant.

Geplant sind unter anderem energetische Sanierungen am Rathauskomplex, genauer gesagt am Marktplatz 2, dem linken Gebäude.

Harzgerode/MZ. - Der Stadtrat der Stadt Harzgerode hat dem Haushalt für 2026 zugestimmt. Man könne von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen, der nun der Kommunalaufsicht vorgelegt werde, sagt Silke Konzan, die Leiterin der Finanzverwaltung. Der Ausgleich gelingt aber auch nur durch einen Griff in die Rücklagen. Gäbe es die nicht, stünde ein Fehlbetrag von fast drei Millionen Euro unterm Strich. Ein zu erwartendes deutlich geringeres Steueraufkommen, niedrigere Zuweisungen und eine höhere Kreisumlage haben die diesjährige Haushaltsplanung besonders aufreibend gemacht. Was ist am Ende rausgekommen? Wofür gibt die Stadt Geld aus? Welche Vorhaben werden umgesetzt? Ein grober Überblick.