Ein Gutachten macht deutlich, wie schlecht es um die Harzer Schmalspurbahnen steht. Werden nun Strecken stillgelegt? Was Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens fordert.

Warum Ministerin Hüskens mit den Harzer Schmalspurbahnen die Geduld verliert

Beliebtes Touristenziel und hochdefizitär: Die Harzer Schmalspurbahnen haben ein extrem hohes Defizit. Droht sogar das Aus?

Magdeburg/Wernigerode/MZ - Es sind zwei kleine Zahlen, die ein großes Problem verdeutlichen: Mit durchschnittlich 15,40 Euro bezuschusst Sachsen-Anhalt jeden gefahrenen Bahnkilometer im Land. Bei den hochdefizitären Harzer Schmalspurbahnen dagegen kostet der Kilometer knapp 47 Euro.