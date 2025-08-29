weather regenschauer
  4. Sanierung oder Stilllegung? Hüskens fordert Konzept für Harzer Schmalspurbahnen

Debatte um Zuschüsse Warum Ministerin Hüskens mit den Harzer Schmalspurbahnen die Geduld verliert

Ein Gutachten macht deutlich, wie schlecht es um die Harzer Schmalspurbahnen steht. Werden nun Strecken stillgelegt? Was Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens fordert.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 30.08.2025, 12:27
Beliebtes Touristenziel und hochdefizitär: Die Harzer Schmalspurbahnen haben ein extrem hohes Defizit. Droht sogar das Aus? (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/Wernigerode/MZ - Es sind zwei kleine Zahlen, die ein großes Problem verdeutlichen: Mit durchschnittlich 15,40 Euro bezuschusst Sachsen-Anhalt jeden gefahrenen Bahnkilometer im Land. Bei den hochdefizitären Harzer Schmalspurbahnen dagegen kostet der Kilometer knapp 47 Euro.