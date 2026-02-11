Vom Geheimtipp zum Forschungsort Einzigartiges Winterquartier im Harz: Sieben Fledermausarten überwintern im Mausoleum Selketal
Im Mausoleum im Selketal (Harz) überwintern derzeit mehr als 300 Fledermäuse – darunter seltene Arten wie Mopsfledermaus und Zweifarbfledermaus. Warum gerade dieses historische Bauwerk für die Tiere so wertvoll ist und was die aktuellen Funde überraschend macht.
Aktualisiert: 11.02.2026, 14:56
Meisdorf/MZ. - Bernd Ohlendorf steht im Mausoleum im Selketal bei Meisdorf, das Licht seiner Stirnlampe huscht über die alten Ziegelwände. Hoch oben hängen dort in regelmäßigen Abständen flache Kästen, in denen Fledermäuse dicht aneinandergekuschelt schlafen.