Auf dem Hexentanzplatz im Harz sorgt eine Erlebnistoilette für Staunen – doch auf der Rosstrappe fehlt jede Spur von WC-Komfort. Besucher müssen weite Wege gehen, während die Stadt Thale nach Lösungen sucht und hohe Kosten für neue Anlagen kalkuliert.

WC-Frust in Thale: Wo bleiben öffentliche Toiletten auf Rosstrappe und im Bodetal?

Thale/MZ/son. - Ein hexengleiches Gelächter ertönt, ein Gesicht erscheint im Spiegel über dem Waschbecken: Die Erlebnistoiletten auf dem Hexentanzplatz in Thale sind einen Besuch wert. Aber wie sieht es auf der anderen Seite der Bode, auf der Rosstrappe aus? Hier und anderswo fehlen öffentliche Toiletten.