Essen, trinken, Gemütlichkeit: Der Heimatverein Westdorf hat auch in diesem Jahr wieder zu einem Weihnachtsmarkt eingeladen.

Westdorfer genießen ihren Weihnachtsmarkt am und im alten Pferdestall

Der Westdorfer Männerchor bereichert den Weihnachtsmarkt im Ort mit musikalischen Klassikern.

Westdorf/MZ - Es geht gemütlich zu im und am alten Pferdestall in Westdorf. Der Heimatverein hat zu einem liebevoll vorbereiteten Weihnachtsmarkt geladen. Draußen dreht ein kleines Kinderkarussell seine Runden, die gerade erst fertig gewordene Hütte gestattet den wetterunabhängigen Verkauf von Schmorwurst & Co.