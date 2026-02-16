Fast 89 Prozent der E-Autos im Harz werden von Immobilienbesitzern gefahren. Das hat das HUK-E-Barometer ergeben. Nur 11 Prozent der Mieter sind mit E-Mobilität unterwegs. Liegt es an der Ladeinfrastruktur und wie wollen Kommunen und Wohnungsunternehmen nachrüsten?

Mieter fahren laut HUK-E-Barometer deutlich seltener ein eigenes E-Auto als Hauseigentümer. Im Landkreis Harz machen sie nur rund elf Prozent aller E-Auto-Besitzer aus.

Landkreis Harz/MZ. - Die neue E-Auto-Förderung des Bundes soll noch mehr Menschen den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität möglich machen. Allerdings, so zeigt das aktuelle HUK-E-Barometer, ist der Besitz von E-Autos ungleich verteilt: „81 Prozent aller privaten E-Autos in Deutschland werden von Immobilienbesitzern gefahren“, stellt die Versicherungsgruppe fest. Im Landkreis Harz ist der Unterschied noch größer.