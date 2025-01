2024 war ein herausforderndes Jahr, brachte für die Stadt Harzgerode auch bittere Tiefschläge mit sich. Bürgermeister Marcus Weise (CDU) spricht im Interview über neue Herausforderungen in schwierigen Zeiten.

Stadtentwicklung in schwierigen Zeiten: Einige wichtige Bauvorhaben starten in diesem Jahr.

Harzgerode/MZ. - Rezession, Stellenabbau beim größten Arbeitgeber vor Ort, Entwicklungen, die bei den meisten ein Gefühl der Unsicherheit auslösen. „2024 war kein gutes Jahr“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU), „Bevölkerung und Kommune leben von der Wirtschaft. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, kann es uns auch nicht gutgehen. Die Stimmung in der Gesellschaft hat sich deutlich verschlechtert.“ Dennoch war und ist Stillstand in der Einheitsgemeinde keine Option, gab und gibt es zwischen all den Hiobsbotschaften und Unwägbarkeiten auch Lichtblicke.