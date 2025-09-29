Die Grundschule in Hedersleben putzt sich weiter heraus. Am Wochenende hat ein Arbeitseinsatz stattgefunden. Welche Aufgaben abgearbeitet wurden und worauf sich die Kinder jetzt freuen dürfen.

Die Möbel hat die Grundschule in Hedersleben vom Förderverein bekommen, die Eltern sorgten jetzt für einen festen Untergrund.

Hedersleben/MZ. - Reges Treiben herrscht auf dem Schulgelände der Grundschule in Hedersleben – und das an einem Samstag. Es wird gehackt, geharkt – und gebaggert. Während im Schulgarten ein Barfußpfad angelegt wird und vorm Haus die Apfelbäume abgeerntet werden, bekommt in einer anderen Ecke des Schulgeländes, die vor ein paar Jahren noch völlig zugewachsen war, das Grüne Klassenzimmer seinen letzten Schliff. Eltern und Kinder sind am Wirbeln.