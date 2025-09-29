Burgenlandkreis-Landrat Götz Ulrich will Übertragung der Wahl-Sendung im MDR und nicht nur im SWR.

Im SWR übertragen: die Krönung der Deutschen Weinmajestät. Künftig auch seine Sendung im MDR?

Von Michael HeiseNaumburg. - Emma Meinhardt aus Bad Sulza hatte es ganz locker genommen, dass das Votum, wer denn Deutsche Weinmajestät werden sollte, am Ende in Zuschauerhand lag. „Die Sendung wird traditionell nur vom SWR ausgestrahlt. Da ist kein starkes Ergebnis für Saale-Unstrut zu erwarten. Doch ich sehe das ganz sportlich“, so die 25-Jährige am Sonntag gegenüber Tageblatt/MZ.