Der Brand in der Räucherkammer hat einen Kernbereich der Traditionsfleischerei Oswald in Quedlinburg getroffen, schnelle Hilfe verhinderte aber Schlimmeres. Dank Hilfe hat auch der Betrieb des Unternehmens weiterlaufen können. Wie es jetzt weitergeht.

„Glück im Unglück“: Wie es in Traditionsfleischerei in Quedlinburg nach Brand weitergeht

Fleischermeister Sven Matthes bestückt die Flüssigrauchanlage, die durch den Brand ebenfalls betroffen war, jetzt aber repariert ist.

Quedlinburg/MZ. - Der Schreck sitzt Sven Matthes noch in den Gliedern: Vor gut eineinhalb Wochen war in der Räucherkammer der Fleischerei Oswald in Quedlinburg, deren Inhaber Sven Matthes ist, ein Brand ausgebrochen. Aber „wir hatten wirklich Glück im Unglück“, sagt der Fleischermeister, der Feuerwehr und THW für deren schnelle Hilfe sehr dankbar ist. Es sei niemand verletzt worden, das Haus sei bis auf den Dachbereich, wo einige kleinere Reparaturarbeiten erforderlich seien, nicht betroffen, und auch die Arbeit des kleinen Unternehmens mit insgesamt acht Mitarbeitern sei zunächst mit etwas mehr Aufwand, aber ohne Einschränkungen weitergegangen.