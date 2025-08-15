Die German Rednecks wollen an diesem Wochenende auf dem Flugplatz Ballenstedt das größte Festival der Community in Europa feiern. Mit dabei sind Country-Rapper aus den USA.

German Rednecks auf dem Flugplatz Ballenstedt: Autos, Musik und jede Menge Matsch

Beim German-Rednecks-Treffen gibt's auch Fahrspaß auf dem Quad.

Ballenstedt/MZ. - Sie mögen Country, amerikanische Autos und feiern gerne: die German Rednecks, die sich an diesem Wochenende auf dem Flugplatz Ballenstedt zum Tailgate 9.0 treffen - das nach eigenen Angaben größte Redneck-Festival Europas. Erwartet werden bis zu 4.000 Teilnehmer.