Auf Verkehrsinseln oder an Gehwegrändern in Quedlinburg ist zuletzt viel Unkraut und Gras zu sehen gewesen. Was der Bauhof dazu sagt und wann er zuständig ist.

An etlichen Stellen war das Unkraut hochgeschossen - wie hier am Mühlengraben im Klink, wo der Bauhof inzwischen alles gesäubert hat.

Quedlinburg/MZ. - Sie waren zuletzt vielerorts hochgeschossen: Gras und Unkraut, das sich beispielsweise am Mühlengraben im Klink, am Mausoleum am Kornmarkt oder auch in Nebenanlagen von Straßen in Quedlinburg breitgemacht hatte.