Gemeinsam durch die Hölle

Quedlinburg/MZ - Was haben Sie noch in Ihrem Leben vor? Einmal auf den Kilimandscharo steigen? Mit Delfinen tauchen? Das Ziel bei einem Triathlon erreichen? Den dritten Wunsch können wir Ihnen erfüllen. Wir verlosen einen Startplatz beim Mitteldistanz-Triathlon „Hölle von Q“ am 3. September 2023 und eine achtmonatige professionelle Vorbereitung auf dieses unvergessliche Ereignis durch den Quedlinburger Personal Trainer Jeff Kammerad.

Wer beim MZ-Gewinnspiel nicht gewinnt, kann sich seinen Traum aber trotzdem erfüllen. Dazu muss er oder sie nur ein Teilnahmepaket bei Firma „SportKammerad“ buchen. „Unser Ziel ist es, etwas gemeinsam zu machen, zusammen das Ziel zu erreichen“, sagt der Trainer. „Wir werden gemeinsam über acht Monate schwimmen, radeln, laufen und den einen oder andere Tropfen Schweiß verlieren.“ Im Angebot sind drei Pakete: Bronze, Silber und Gold.

In allen sind zwei Leistungsdiagnostiken zur Erstellung eines persönlichen Stoffwechselprofils, ein Radtrikot der Edition „Gemeinsam zur Hölle von Q“ sowie zahlreiche gemeinsame Aktivitäten enthalten: Athletiktraining, Schwimm- und Lauftechniktraining, Wechseltraining. Für die Teilnehmer ist ein Startplatz für die Hölle 2023 zum günstigsten Preis gesichert. Die Preise beginnen hier bei 115 Euro für Einzelstarter und bei 145 für Staffeln.

Außerdem sind Teilnahmen am Einetal- und/oder Quedlinburger Waldlauf, am Arendsee- und am Uni-Triathlon in Magdeburg geplant. Die Startgelder für die Wettkämpfe müssen allerdings selbst bezahlt werden. Der Gewinner des MZ-Gewinnspiels, für den bei „SportKammerad“ ein Bronze-Paket im Wert von monatlich 170 Euro reserviert ist, bekommt den Triathlonstartplatz von Hölle-Organisator Mark Hörstermann kostenlos zur Verfügung gestellt.

Maßgeschneiderter Plan für die Athleten

Alle Teilnehmer erhalten monatlich einen maßgeschneiderten Trainingsplan, eine Wettkampfplanung und Trainingsfeedback. Bei den Bronzekunden läuft die Kommunikation außerhalb der gemeinsamen Aktivitäten über E-Mails. Silber-Kunden erhalten zudem Ernährungsvorgaben für den Wettkampf sowie eine Pacing-Strategie und bekommen für ihre 190 Euro im Monat neben E-Mails die Möglichkeit, den Coach zweimal im Monat anzurufen. Premium-Teilnehmer mit dem 220 Euro teuren Gold-Paket können viermal mit Kammerad telefonieren und bekommen weitere Analysen und Tipps. Alle Details dazu sind unter www.sportkammerad.de/hoelle zu finden.

Außerdem laden Kammerad und Hörstermann am 22. November um 18.30 Uhr zur Vorstellung des Projekts „Gemeinsam durch die Hölle von Q 2023“ in die Adelheidstraße 4 in Quedlinburg ein. Ärztin Janet Michel, die dort mit Kammerad eine Praxis betreibt, wird dann auch einen Sportlercheckup vorstellen und medizinische Fragen beantworten.

Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, muss kein Profi sein, „sollte aber ein bisschen Erfahrung haben“, sagt Kammerad. „Das ist kein Wettkampf für Einsteiger.“ Die Teilnehmer sollten etwa 30 Minuten Schwimmen und eine Stunde Laufen können. Immerhin müssen in Ditfurt 2 Kilometer gekrault werden, dann folgen 83 Kilometer auf dem Fahrrad nach Thale, und von dort aus geht es in einem Halbmarathon zum Ziel in Quedlinburg.

„Die Entwicklung der Hölle von Q ist für mich eine wunderschöne Geschichte“

„Die Entwicklung der Hölle von Q ist für mich eine wunderschöne Geschichte“, sagt Hölle-Erfinder Hörstermann. „Vor allem, weil sich so viele Menschen eingebracht haben.“ Die Zahl der Teilnehmer sei von gut 100 auf knapp 500 gewachsen - weitere 50 wären möglich. „Es geht mir um Qualität, nicht um Quantität. Es soll ein Aushängeschild für die Region werden.“ Was er sich für die Zukunft wünscht? Dass sich mehr Frauen beteiligen.

Wer das achtmonatige Coaching von „SportKammerad" sowie den Startplatz bei der Hölle von Q gewinnen möchte, schreibt bis Montag, 14. November, 16 Uhr, eine Mail mit Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum an [email protected], Stichwort: Hölle von Q. Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los. Wer sich bewirbt, erklärt sich damit einverstanden, dass die MZ ihn oder sie während der Vorbereitung und des Wettkampfs begleitet. Anmeldestart für die Hölle 2023 ist am Dienstag um 7 Uhr auf www.hoelle-von-q.de.