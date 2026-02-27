Drei Ballenstedter Landwirtschaftsbetriebe wollen unterhalb der Roseburg Rieder einen etwa 40 Hektar großen Solarpark bauen. Bürger sehen durch das Vorhaben den Lebensraum von Feldhamster und Feldlerche eingeschränkt.

Die Feldlerche gehört zu den bedrohten Arten. Durch den Bau eines Solarparks unterhalb der Roseburg sorgen sich Bürger um den Lebensraum dieser Vogelart.

Rieder/MZ. - Es gibt Bauprojekte, die am Artenschutz gescheitert sind oder durch ihn verzögert wurden. Auch beim geplanten Solarpark Rieder-Ballenstedt haben Bürger ihre Einwände gegen das Vorhaben unter anderem damit begründet, dass die Anlagen den Lebensraum verschiedener Tierarten einschränken würde - etwa Feldhamster und Feldlerche.