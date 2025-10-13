Der traditionsreiche Gasthof „Zum Bären“ in Gernrode erwacht zu neuem Leben: Mit viel Herzblut haben Doreen und Skender Hasa das Haus mit Gasträumen, Hotel und Bowlingbahn umfassend renoviert. Jetzt steht der Start bevor.

Zur Straßenseite hin eingerüstet: Die Fassade des Gasthofes „Zum Bären" in Gernrode wird neu gestaltet.

Gernrode/MZ. - Zur Straßenseite hin steht am Gasthof „Zum Bären“ in Gernrode noch ein Gerüst. Die Fassade hat eine Dämmung bekommen, wird neu verputzt. Sie wird dann, wie schon auf der Rückseite des Hotelbereiches, anthrazitfarben gestrichen, erklären Doreen und Skender Hasa. Die beiden sind die neuen Eigentümer des traditionsreichen Hauses, das nun vor dem Neustart steht.