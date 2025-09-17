EIL:
Harzer Kommunen arbeiten enger zusammen Für mehr Sicherheit im Harz: Zwei Städte gehen gemeinsam auf Streife
Ballenstedt und Harzgerode rücken mit ihren Ordnungsämtern enger zusammen. Damit wollen sie trotz weniger Personal für mehr Sicherheit und Ordnung an lokalen Brennpunkten sorgen.
17.09.2025, 15:00
Ballenstedt/Harzgerode/MZ. - Wie sorgt man trotz weniger Personal für mehr Sicherheit? Ballenstedt und Harzgerode haben für sich eine Antwort gefunden: Die Kommunen wollen künftig Mitarbeiter der beiden Ordnungsämter gemeinsam auf Streife schicken. Ein landesweit einzigartiges Pilotprojekt.