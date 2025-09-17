Ballenstedt und Harzgerode rücken mit ihren Ordnungsämtern enger zusammen. Damit wollen sie trotz weniger Personal für mehr Sicherheit und Ordnung an lokalen Brennpunkten sorgen.

Für mehr Sicherheit im Harz: Zwei Städte gehen gemeinsam auf Streife

Ballenstedt und Harzgerode wollen ihre Ordnungsamtsmitarbeiter künftig gemeinsam auf Streife schicken.

Ballenstedt/Harzgerode/MZ. - Wie sorgt man trotz weniger Personal für mehr Sicherheit? Ballenstedt und Harzgerode haben für sich eine Antwort gefunden: Die Kommunen wollen künftig Mitarbeiter der beiden Ordnungsämter gemeinsam auf Streife schicken. Ein landesweit einzigartiges Pilotprojekt.