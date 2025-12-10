weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Weihnachten im Selketal Funkelnde Weihnachtsorte in Falkenstein - gleich drei Märkte erwarten Besucher am dritten Adventswochenende

Am dritten Adventswochenende, 13. und 14. Dezember, locken die Burgweihnacht und kleine Weihnachtsmärkte in die Stadt Falkenstein.

10.12.2025, 11:00
Am 13. und 14. Dezember gibt es gleich drei Weihnachtsmärkte in der Stadt Falkenstein/Harz.
Am 13. und 14. Dezember gibt es gleich drei Weihnachtsmärkte in der Stadt Falkenstein/Harz. Foto: picture alliance/dpa

Falkenstein/Harz/MZ. - Gleich drei Weihnachtsmärkte gibt es am kommenden Wochenende, 13. und 14. Dezember, in der Stadt Falkenstein/Harz. Während die Konradsburg in Ermsleben ihre Tore zur Burgweihnacht öffnet, wird auch in den Ortsteilen Pansfelde und Wieserode der Advent gefeiert.