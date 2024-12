Aus zwei mach eins: Die Ihre Friseur GmbH eröffnet in der Eisenbahnstraße in Thale (Harz) eine neue Filiale. Was die Kunden in den neuen Räumen erwartet.

Thale/MZ. - „Das wird eine Punktlandung, so wie bei Zuhause im Glück. Hinten kleben wir schnell noch was an, und vorn kommen schon die Kunden rein“, witzelt Karina Goerecke. Jetzt kann sie das wieder, denn: „Es ist schon viel abgearbeitet, da wird man ruhiger. Eigentlich sind nur noch Kleinigkeiten zu tun“, sagt sie. In den zurückliegenden Wochen, aber vor allem in den letzten Tagen waren sie und ihre Kolleginnen im Umzugsstress. Einpacken, ausräumen, sich zurechtfinden in den neuen Räumen …