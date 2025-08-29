Im Falkensteiner Ortsteil Pansfelde bietet manches Gebäude keinen schönen Anblick. Die Einwohner wollen das ändern und packen an.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben dem Wartehäuschen an der Bushaltestelle in Pansfelde gemeinsam einen neuen Anstrich gegeben.

Pansfelde/MZ. - Handabdrücke auf den blütenweißen Wänden des Wartehäuschens an der Bushaltestelle in Pansfelde - für die Einwohner des Falkensteiner Ortsteils kein Grund, sich zu ärgern. Im Gegenteil, denn auf diese Weise haben sich die Kinder und Jugendlichen verewigt, die fleißig mitgeholfen haben, frische Farbe an die Wände zu bringen, so dass das Warten auf den Bus wieder angenehmer wird. Nicht zuletzt auch für die Heranwachsenden selbst, die dort morgens auf den Schulbus warten und die, so die Hoffnung, das wertschätzen, woran sie selbst mitgearbeitet haben.