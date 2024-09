Oktoberfest im Harz Vorfreude auf Wiesn in Quedlinburg: Alle wichtigen Infos für die Besucher

Ab 4. Oktober heißt es O'zapft is.: Der Aufbau für die Quedlinburger Wiesn, das Oktoberfest auf dem Kleers, hat begonnen. Was in die Maß kommt und was auf der Speisekarte steht.